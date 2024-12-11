Общий объем производства яиц в Ленобласти 3,58 млрд штук, из них – 1,59 млрд штук – доля "Синявинской".

Ленинградская птицефабрика "Северная" вошла в топ-10 производителей мяса бройлеров рейтинга Национального союза птицеводов за 2024 год, заняв 6-е место. А птицефабрика "Синявинская" признана лучшей в России по производству пищевого яйца. Об этом рассказали в пресс-службе Ленинградской области.



Фото: администрация Ленобласти

Область занимает первое место в России по объему производства яиц и шестое — по производству мяса птицы в сельхозорганизациях. Объем господдержки птицеводства в 2024 году – более 933 млн рублей. Мы построили репродукторы для обеспечения отрасли собственным племенным поголовьем, собственные кормопроизводства, вводим новые мощности. Олег Малащенко, зампред правительства по АПК

Общий объем производства мяса птицы в Ленобласти 308,4 тысячи тонн, из них 263 тысячи тонн – доля птицефабрики "Северная". Общий объем производства яиц в Ленобласти 3,58 млрд штук, из них – 1,59 млрд штук – доля "Синявинской". Общее поголовье птицы в Ленобласти 32,5 млн голов.

Фото: unsplash (Jakub Kapusnak)