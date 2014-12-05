Появилось видео крупного ДТП на проспекте Непокоренных

Один из мужчин отправился в больницу с черепно-мозговой травмой, другой был госпитализирован с переломом руки.

В ночь на субботу, 22 мая, в Петербурге произошла жесткая автомобильная авария. Четыре машины столкнулись на проспекте Непокоренных возле дома № 2. Авария произошла в 01:00. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в социальной сети "ВКонтакте".

В результате ДТП пострадали 25-летний и 23-летний водители автомобилей Hyundai. Сейчас они находятся в Елизаветинской больнице. У одного из пострадавших врачи диагностировали черепно-мозговую травму, у второго - перелом руки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что судьбу проезда под "Мостом глупости" на Софийской будут решать на следующей неделе. Движение транспорта под переправой могут закрыть из-за частых ДТП.

Фото: "ВКонтакте" / "Дорожный инспектор"