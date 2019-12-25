Судьбу проезда под "Мостом глупости" на Софийской будут решать на следующей неделе

Специалисты отдела обследований и специальных наблюдений "Мостотреста" осматривают переправу.

Под "Мостом глупости" на Софийской улице продолжаются восстановительные работы. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Ограничения движения транспорта будут сохранены. На данный момент судьба проезда еще не решена, скорее всего, она станет известна на следующей неделе. Напомним, что движение транспорта под переправой могут закрыть из-за частых ДТП.

Автомобилисты ждали открытия проезда и вели обратный отсчет в группе "Моста глупости" в "ВКонтакте", однако 15 мая ограждения и дорожные знаки никуда не исчезли. Отметим, что изначально сообщалось, что 15 мая завершатся восстановительные работы, после чего будет решаться вопрос с проездом. По информации пресс-службы СПб ГБУ "Мостотрест", сейчас идет дополнительное освидетельствование стенок балок пролетного строения. У инженеров есть замечания, которые необходимо исправить. По этой причине работы продолжаются.

Официальное название переправы — "мост №1 через левый приток реки Кузьминки по Софийской улице".

Фото: ВКонтакте / Мост глупости (официальная группа)