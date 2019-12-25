На проспекте Космонавтов заменили 4 метра трубопровода после прорыва

К утру систему отопления перевели в штатный режим.

Работы на теплосети на проспекте Космонавтов завершились с опережением нормативных сроков. Дефект на трубопроводе ликвидировали к 06:30 2-го ноября. Об этом сообщила пресс-служба "Теплосети".

Ремонтные работы у дома №52/1 на проспекте Космонавтов вели три аварийно-ремонтных бригады и пять единиц техники. В результате были заменены более 4 метров ненадежного трубопровода. Специалисты провели диагностику и подключили новый участок. Систему отопления перевели в штатный режим. Если у вас не появилось горячее водоснабжение, то необходимо обратиться в управляющую компанию.

Напомним, прорыв трубы случился накануне в 19 часов. Проспект заволокло паром, а пешеходам было не пройти из-за горячей воды.

Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург / Елена Никонова