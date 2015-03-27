Работы на теплосети на проспекте Космонавтов завершатся 2 ноября

Сообщение о дефекте поступило в 19 часов 1 ноября.

В "Теплосети Санкт-Петербурга" пообещали завершить ремонтные работы и перевести систему отопления на проспекте Космонавтов в штатный режим 2-го ноября.

Вечером 1 ноября у дома №52/1 произошел прорыв трубы. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя.

Гражданам напомнили, что в случае причинения вреда из-за технологического нарушения он будет возмещен, а также призвали не пытаться пройти или проехать по затопленным улицам.

Из-за инцидента автобус №63 и троллейбус №45 изменили маршрут движения.

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