Жителей проспекта Космонавтов призвали спасать свои авто из-за прорыва трубы

Сотрудники экстренных служб уже огородили опасный участок.

На углу проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе прорвало трубу с горячей водой. Улица превратилась в Сайлент Хилл. Об этом сообщили очевидцы вечером 1 ноября в районном паблике в "ВКонтакте".

В зоне разлива оказались машины. Пешеходы не могут попасть на противоположную сторону проезжей части. По словам комментатора, за трубопровод на этом участке отвечает "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Напомним, в случае повреждения имущества ущерб застрахован. Граждан просят не приближаться к зонам разлива.

Ранее Piter.TV сообщил о задымлении в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе.

Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург / Елена Семенова