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Жителей проспекта Космонавтов призвали спасать свои авто из-за прорыва трубы
Сегодня, 20:17
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Жителей проспекта Космонавтов призвали спасать свои авто из-за прорыва трубы

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Сотрудники экстренных служб уже огородили опасный участок.

На углу проспекта Космонавтов и улицы Орджоникидзе прорвало трубу с горячей водой. Улица превратилась в Сайлент Хилл. Об этом сообщили очевидцы вечером 1 ноября в районном паблике в "ВКонтакте".

В зоне разлива оказались машины. Пешеходы не могут попасть на противоположную сторону проезжей части. По словам комментатора, за трубопровод на этом участке отвечает "Теплосеть Санкт-Петербурга".

Напомним, в случае повреждения имущества ущерб застрахован. Граждан просят не приближаться к зонам разлива. 

Ранее Piter.TV сообщил о задымлении в НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе. 

Фото: ВКонтакте / Московский район, Санкт-Петербург / Елена Семенова

Теги: горячая вода, прорыв трубы, теплосеть
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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