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Комздрав: эвакуация пациентов из НИИ Джанелидзе при задымлении не понадобилась
Сегодня, 18:01
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Комздрав: эвакуация пациентов из НИИ Джанелидзе при задымлении не понадобилась

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Задымление произошло из-за сломавшегося инструмента у рабочих.

В комитете по здравоохранению Петербурга опровергли сообщение об эвакуации пациентов из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе из-за задымления. Официальный комментарий ведомства опубликовала пресс-служба.

В комитете рассказали, что задымление случилось из-за поломки инструмента у рабочих. На место вызвали сотрудник МЧС, однако эвакуации не потребовалось. Медучреждение работает в штатном режиме. 

Дым появился днем 1-го ноября во время работ по демонтажу окон на третьем этаже.

С 1 по 3 ноября медицинские учреждения, подведомственные комздраву, будут работать в обычном режиме, как в будние дни. С 4 по 7 ноября в учреждениях будет принимать дежурный состав. 

Фото: Piter.TV

Теги: задымление, нии джанелидзе, эвакуация
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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