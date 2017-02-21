Комздрав: эвакуация пациентов из НИИ Джанелидзе при задымлении не понадобилась

Задымление произошло из-за сломавшегося инструмента у рабочих.

В комитете по здравоохранению Петербурга опровергли сообщение об эвакуации пациентов из НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе из-за задымления. Официальный комментарий ведомства опубликовала пресс-служба.

В комитете рассказали, что задымление случилось из-за поломки инструмента у рабочих. На место вызвали сотрудник МЧС, однако эвакуации не потребовалось. Медучреждение работает в штатном режиме.

Дым появился днем 1-го ноября во время работ по демонтажу окон на третьем этаже.

С 1 по 3 ноября медицинские учреждения, подведомственные комздраву, будут работать в обычном режиме, как в будние дни. С 4 по 7 ноября в учреждениях будет принимать дежурный состав.

Фото: Piter.TV