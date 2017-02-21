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Из-за задымления пациентов и сотрудников НИИ им. Джанелидзе пришлось перевести в соседний корпус
Сегодня, 17:48
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Из-за задымления пациентов и сотрудников НИИ им. Джанелидзе пришлось перевести в соседний корпус

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Задымление спровоцировала резка по металлу.

В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе на Будапештской улице произошло задымление. Пациентов и сотрудников эвакуировали из здания, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Днем 1-го ноября во время демонтажа окон на третьем этаже произошло ЧП. Во время резки металла случилось задымление, утеплитель начал тлеть, дым попал в приемный покой. Всех людей из здания перевели в соседний корпус. 

Информация о пострадавших не поступала. 

Ранее Piter.TV показал кадры с пожара на Афонской улице. Пожар произошел в здании представительства Архангельской области. 

Фото: Piter.TV

Теги: задымление, нии джанелидзе, эвакуация
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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