Из-за задымления пациентов и сотрудников НИИ им. Джанелидзе пришлось перевести в соседний корпус

Задымление спровоцировала резка по металлу.

В НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе на Будапештской улице произошло задымление. Пациентов и сотрудников эвакуировали из здания, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Днем 1-го ноября во время демонтажа окон на третьем этаже произошло ЧП. Во время резки металла случилось задымление, утеплитель начал тлеть, дым попал в приемный покой. Всех людей из здания перевели в соседний корпус.

Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.TV показал кадры с пожара на Афонской улице. Пожар произошел в здании представительства Архангельской области.

Фото: Piter.TV