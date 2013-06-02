С пожаром на Афонской улице борются несколько часов

Огонь локализовали, тушение продолжается.

В понедельник, 1 ноября, около 11:51 главное управление МЧС по Петербургу зафиксировало сообщение о пожаре в доме №1к2 по улице Афонская в Приморском районе.

В двухэтажном административном здании на чердаке и мансарде горели 70 "квадратов". Локализовать пожар удалось в 13:02. Сведения о пострадавших не поступали.

К ликвидации привлекли 5 единиц техники и 25 человек личного состава. Обстоятельства происшествия не уточняются.

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