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На проспекте Королева из-за ДТП машины вынуждены ездить по газону и тротуару

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Легковушка врезалась в припаркованный автомобиль.

В пятничное утро на проспекте Королева легковушка въехала в припаркованный автомобиль. Из-за чего встало все движение в сторону севера. Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

На месте аварии пока что нет ГИБДД, автомобили вынуждены объезжать место ДТП либо по газону, либо по пешеходному тротуару (где уже тоже собирается пробка). Общественный транспорт встал за местом ДТП и не ходит.

Видео: на Новоприозерском шоссе машина попала в ДТП из-за брошенного на дороге дивана.

Фото и видео: Piter.TV

Теги: припаркованный автомобиль, проспект королева
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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