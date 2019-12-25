В петербургских магазинах обнаружили опасные булочки и пирожные

Небезопасную продукцию изъяли из продажи.

Специалисты Роспотребнадзора за III квартал проверили в петербургских магазинах более 1650 хлебобулочных и кондитерских изделий. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

В ходе проверки оказалось, что одна булочка и три пирожных не соответствовали требованиям по микробиологическим показателям, а одна булочка — по физико-химическим показателям. ГМО и радиоактивных веществ в продукции не нашли.

За нарушения виновных лиц привлекли к административной ответственности. Небезопасную продукцию изъяли из продажи.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор нашел нарушения в гимназии №85, где отравились дети.

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