Роспотребнадзор нашел нарушения в гимназии №85, где отравились дети

Петербургский Роспотребнадзор выявил нарушения в гимназии №85 Петроградского района. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным на 19 октября, среди учеников гимназии зарегистрировали два случая кишечной инфекции. В инфекционный стационар попал один ребенок, позже он перешел на домашнее лечение.
В ходе проверки специалисты обнаружили нарушения санитарно-эпидемиологических требований. К примеру, на пищеблоке отсутствовали суточные пробы готовой продукции, сотрудники неправильно вели документацию по допуску продуктов, также специалисты выявили нарушения приготовления растворов при проведении уборки.
Роспотребнадзор провел медицинское освидетельствование контактных детей, персонала гимназии и работников пищеблока, а также дезинфекцию в помещениях. Также специалисты провели лабораторное обследование сотрудников пищеблока, контактных учащихся и персонала гимназии и отобрали пробы сырья, продуктов и воды.
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Фото: Piter.TV
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