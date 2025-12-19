  1. Главная
В Ленобласти спрос на покос камыша возрос на 92% за прошлый год
Сегодня, 10:13
Среди подготовительных операций перед сельскохозяйственными работами особенно активно заказывали дискование почвы — спрос повысился на 12%.

Анализируя итоги 2025 года, сервис "Авито Услуги" выявил наибольший прирост интереса ленинградских дачников к услугам по обработке сельскохозяйственных территорий. Наибольший скачок спроса отмечен на услугу покоса камыша — показатель возрос на целых 92% по сравнению с предыдущим годом.

Также значительное увеличение запросов зафиксировано в категориях садово-огородных работ: популярность услуги мульчирования выросла на 86%, а кронирования деревьев — на 66%. Среди подготовительных операций перед сельскохозяйственными работами особенно активно заказывали дискование почвы — спрос повысился на 12%.

Что касается вспомогательных видов услуг, заметно выросло число заявок на доставку материалов: доставка карьерного песка прибавила 20%, перевозки грунта увеличились на 11%, а заказов на поставку чернозёма стало больше на 9%.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть расширила план благоустройства на 2026 год.

Фото: Pxhere

