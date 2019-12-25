В Петербурге несовершеннолетняя обвинила малознакомого мужчину в возможном изнасиловании на парковке

Она вместе с ним распивала алкоголь, далее ничего не помнит, очнулась в трусах в машине ночью.

В Красносельском районе Петербурга неизвестный мужчина совершил насильственные действия в отношении несовершеннолетней. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию обратилась мама 14-летней школьницы. По словам девочки, в период с 01:30 11 декабря по 13:00 12 декабря на подземной парковке гипермаркета неизвестный мужчина, возможно, совершил с ней половой акт. Несовершеннолетняя познакомилась с мужчиной 24 лет, вместе с ним распивала алкоголь, далее ничего не помнит, очнулась в трусах в машине ночью, беспокоила тошнота головокружение и боли в области промежности.

Вечером 15 декабря по подозрению в совершении данного преступления был задержан 23-летний молодой человек. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге задержали подозреваемого, который принудил заниматься проституцией несовершеннолетнюю.

Фото: Piter.tv