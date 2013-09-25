На побережье Финского залива заметили несанкционированные свалки

По словам жителей, мусор свозят сюда на самосвалах и тентованных газелях по 10-18 кубов каждая.

Жители Петербурга продолжают бороться за комфортную среду и сообщают о несанкционированных свалках. На этот раз внимание привлекла свалка в поселке Лисий Нос, на территории порта Горская и его окрестностях. Там с каждым днем появляется все больше строительного и бытового мусора, который уже заметен с КАД. С такой новостью в Piter.tv обратился "Гражданский патруль".

В организации сообщили, что о свалке рассказал житель поселка Артем. Он отметил, что свалка "стремительно пожирает побережье".

Когда выгнали отсюда арендаторов (лесопилки, автосервисы и так далее), началась активная пора ввоза мусора. Как только начали разрушать и демонтировать здания, сняли охрану и камеры, отключили освещение, по всей видимости, прошёл клич, и мусор потянулся круглосуточно. сообщил местный житель

"Гражданский патруль" предположил, что разрастанию свалки поспособствовало сарафанное радио, поэтому все, кто может, отвозят мусор туда.

Рядом проходит велодорожка, обозначенная всеми необходимыми дорожными знаками. Жители неоднократно своими силами и за свой счет проводили уборку территории, но каждый год появляется новая нелегальная свалка мусора, также дорожку разбивают игнорирующие знаки машины. отметили в "Гражданскому патруле"

По словам Артема, год назад местные жители вывезли около 20 кубов мусора. В 2019 году очистить территорию помогли муниципалы, а в 2020 году все убрали после репортажа в СМИ. Но мусор вернулся.

В этом году отправляли письмо в Росприроднадзор, ответа нет. Поймать тех, кто ввозит сюда мусор, очень легко — каждый мешок хранит в себе информацию владельца, но это никому не надо. посетовал Артем

Руководитель организации Ростислав Антонов отметил, что "Гражданский патруль" обратился в администрацию Приморского района и прокуратуру с просьбой найти виновных и принять меры по ликвидации несанкционированной свалки, нарушающей нормы природного и санитарного законодательства.

После жалоб петербуржцев Васильевский остров избавили от незаконной свалки.

Фото: предоставлено организацией "Гражданский патруль"