После жалоб петербуржцев Васильевский остров избавили от незаконной свалки

С территории было вывезено более 350 кубов строительного мусора.

В воскресенье, 7 ноября, на Васильевском острове ликвидировали незаконную свалку с территории зеленой зоны в устье руки Смоленки. После жалоб местных жителей было вывезено более 350 кубов строительного мусора. Устранением свалки занималась администрация Васильевского острова, передает "Петербургский дневник".

Ранее эту проблему контролировал заместитель главы района Владлен Родионов и начальник отдела благоустройства, дорожного хозяйства и экологии Николай Миронюк.

Отметим, что похожие ситуации в Василеостровском районе уже были. Также после жалоб жителей о незаконной свалке возле ЗСД. Водитель одной из машин с грузом мусора был задержан полицией. После следственных действий ему выписали штраф. Несанкционированная свалка прекратила свое существование.

В Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги. Свалка состояла из твердых бытовых отходов.

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