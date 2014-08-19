В Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги

Свалка состояла из твердых бытовых отходов.

В Московском районе Петербурге ликвидировали свалку по требованию Росприроднадзора по Северо-Западу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свалка находилась в полосе отвода железной дороги на участке ветки Южное полукольцо – ст. Шоссейная". На нее обратил внимание петербуржец и подал обращение в Росприроднадзор.

За содержание дороги отвечает ОАО "РЖД", так как свалка была на его земельном участке. Компании вынесли предостережение.

Ранее петербургский городской суд подтвердил необходимость ликвидации свалки на Пискаревском проспекте.

Фото: Piter.TV