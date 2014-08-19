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В Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги
Сегодня, 17:40
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В Московском районе ликвидировали свалку около железной дороги

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Свалка состояла из твердых бытовых отходов.

В Московском районе Петербурге ликвидировали свалку по требованию Росприроднадзора по Северо-Западу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Свалка находилась в полосе отвода железной дороги на участке ветки Южное полукольцо – ст. Шоссейная". На нее обратил внимание петербуржец и подал обращение в Росприроднадзор.

За содержание дороги отвечает ОАО "РЖД", так как свалка была на его земельном участке. Компании вынесли предостережение. 

Ранее петербургский городской суд подтвердил необходимость ликвидации свалки на Пискаревском проспекте. 

Фото: Piter.TV

Теги: железная дорога, свалка
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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