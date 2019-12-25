Петербургский городской суд подтвердил необходимости ликвидации свалки на Пискаревском проспекте

Ранее дело рассматривалось в Выборгском районном суде.

Предприятие должно ликвидировать несанкционированную свалку на Пискаревском проспекте. Такое решение вынес Выборгский районный суд, а затем и Санкт-Петербургский городской суд. Об этом сообщила пресс-служба петербургской прокуратуры.

Природоохранная прокуратура выявила, что на земельном участке по адресу Пискаревский проспект, 144 незаконно складируются отходы древесины, металлолома, автомобильных покрышек, асфальтобетон и иные отходы. Так как предприятие не ликвидировало свалку, ведомству пришлось обратиться в суд.

За исполнением решения суда следит природоохранный прокурор.

Отметим, что с незаконной свалкой борются с начала года. В январе было возбуждено уголовное дело из-за загрязнении почвы. Помимо свалки на участке вели работы уплотнению территории с использованием спецтехники. Шесть человек оштрафовали.

Фото носит иллюстративный характер. Источник: комитет по природопользованию СПб