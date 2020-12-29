В Петербурге возбуждено уголовное дело из-за свалки на Пискаревском проспекте

Природоохранная прокуратура предъявила иск в Выборгский районный суд к арендатору участков об обязании ликвидировать несанкционированную свалку.

В Северной столице возбудили уголовное дело из-за свалки на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает прес-служба Природоохранной прокуратуры Петербурга.

Отходы обнаружили на земельных участках у дома № 144 по Пискарёвскому проспекту. также на этом участке вели работы по планированию и уплотнению участков с использованием спецтехники.

В итоге природоохранная прокуратура предъявила иск к арендатору участков об обязании ликвидировать свалку.

Ранее мы сообщали о том, что в 2020 году Смольный выдал свыше 13 тысяч разрешений на установку рекламных конструкций.

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