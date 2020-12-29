В 2020 году Смольный выдал свыше 13 тысяч разрешений на установку рекламных конструкций

Отказов оказалось почти 8 тысяч.

За 2020 год петербургский комитет по печати и взаимодействию со СМИ выдал свыше 13 тысяч разрешений на установку различных информационных стендов и рекламных конструкций. Отказов в той же установке, сообщили в пресс-службе комитета, оказалось почти 8 тысяч.

Кроме того, в прошлом году чиновники вынесли более 19 тысяч предписаний о демонтаже рекламных конструкций и прочих объектов для размещения информации, установленных незаконно, еще почти 23 тысячи конструкций с истекшим сроком предписаний, уже демонтировали. В ходе этих работ учитывались также обращения через портал "Наш Санкт‑Петербург".

Материалы по нарушениям размещения объектов направлены в полицию, владельцев конструкций привлекут к административной ответственности. Всего за прошлый год в Петербурге прошло 12 843 заседания по аналогичным нарушениям, вынесено штрафов на 116 млн с небольшим рублей в общей сложности.

Ранее прокуратура потребовала убрать вандальные надписи и сделать ремонт дачи-памятника в Пушкине.

Фото: Piter.TV