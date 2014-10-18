Инцидент произошёл на перекрестке проспектов Просвещения и Культуры.

В Калининском районе 17-летний подросток пострадал в групповой драке, о которой прохожий сообщил в полицию. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. В понедельник, 22 марта, подросток переходил дорогу, но злоумышленники догнали его, повалили на землю и бросили в него петарду. Известно, что юноша госпитализирован в состоянии средней степени тяжести с гематомой лица и ожогом на плече.

На данный момент правоохранительные органы задержали подозреваемого, однако поиски правонарушителей продолжаются. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что конфликт из-за парковки на севере Петербурга привел к массовой драке и стрельбе.

Фото: Piter.tv