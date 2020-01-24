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На перекрестке Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы столкнулись две иномарки
Сегодня, 14:19
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На перекрестке Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы столкнулись две иномарки

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Одна из легковушек уронила светофор и оказалась на тротуаре.

В Адмиралтейском районе сегодня, 17 сентября, столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Известно, что на пересечении  Измайловского проспекта и 7-й Красноармейской улицы дорогу не поделили  Hyundai Solaris и Skoda. Первый автомобиль разбил дверь второго. 

Кроме того, одна из легковушек уронила светофор и оказалась на тротуаре. По предварительным данным, никто не пострадал. 

Ранее на Piter.tv: в аварии под Тихвином погиб пассажир автомобиля Renault.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер 

Теги: 7-ая красноармейская, измайловский проспект
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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