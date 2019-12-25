В аварии под Тихвином погиб пассажир автомобиля Renault

По факту гибели пассажира завели уголовное дело.

На трассе "Лодейное Поле-Тихвин" автомобиль Renault Duster попал в ДТП. Инцидент произошел на 240-м километре автодороги. В аварии пострадал водитель и погиб пассажир.

По информации Piter.tv, автомобилист не справился с управлением и угодил в кювет, в результате чего иномарка перевернулась. Выяснилось, что мужчина сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Он попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом волосистой части головы в состоянии средней степени тяжести.

По факту гибели пассажира завели уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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Фото: Piter.tv