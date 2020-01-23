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На улице Труда правоохранители задержали пьяного наркодилера
Сегодня, 10:30
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На улице Труда правоохранители задержали пьяного наркодилера

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Стражи порядка изъяли телефон у неадекватного мужчины. Они изучили его переписки и выяснили, что задержанный имеет дело к незаконному обороту наркотиков.

В пятницу, 16 сентября, правоохранители задержали мужчину, в машине которого нашли наркотики. Водителя каршеринга остановили на улице Труда у дома № 8. В кармане его куртки обнаружили 200 г мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Отметим, что мужчина катался по городу на авто в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в машине была пассажирка, 27-летняя девушка подозреваемого.  К ней у полицейских вопросов не было.

Стражи порядка изъяли телефон у неадекватного мужчины. Они изучили его переписки и выяснили, что задержанный имеет дело к незаконному обороту наркотиков и сам принимает их. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv

Теги: задержание, наркотики, народилер, полиция, улица труда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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