На улице Труда правоохранители задержали пьяного наркодилера

Стражи порядка изъяли телефон у неадекватного мужчины. Они изучили его переписки и выяснили, что задержанный имеет дело к незаконному обороту наркотиков.

В пятницу, 16 сентября, правоохранители задержали мужчину, в машине которого нашли наркотики. Водителя каршеринга остановили на улице Труда у дома № 8. В кармане его куртки обнаружили 200 г мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Отметим, что мужчина катался по городу на авто в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, в машине была пассажирка, 27-летняя девушка подозреваемого. К ней у полицейских вопросов не было.

Стражи порядка изъяли телефон у неадекватного мужчины. Они изучили его переписки и выяснили, что задержанный имеет дело к незаконному обороту наркотиков и сам принимает их. Возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.tv