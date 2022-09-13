Павел Котелевский будет находиться под стражей два месяца.

Суд арестовал москвича, грозившего сбросить младенца с 13-го этажа. Соответствующее заявление сделали представители региональной прокуратуры во ссылкой на решение Перовского районного суда. Обвинение считает, что 27-летний мужчина совершил преступление, находясь в состоянии наркотического опьянения. Павел Котелевский подозревается по части 3 статьи 30, пункту "в" часть 2 статьи 105 УК РФ.

Суд избрал в отношении 27-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство своей дочери, меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 12 ноября 2022 года. пресс-релиз суда

Также правоохранительные органы проверят органы опеки по подозрению в халатности. Инцидент с ребенком произошел 12 сентября, когда Павел Котелевский перевесил годовалую дочь через перила балкона. Мужчина кричал о том, что готов выбросить девочку вниз. На допросе молодой человек сообщил, что употребляет наркотики. Мать ребенка объяснила поступок мужа "белой горячкой".

Задержан угрожавший скинуть свою дочь с балкона мужчина.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы