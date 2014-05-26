Задержан угрожавший скинуть свою дочь с балкона мужчина

Мужчина на допросе признал вину.

В Следственном комитете России по столичному региону рассказали о том, что 27-летний подозреваемый в покушении на убийство дочери задержан. Мужчина обвиняется по статье 91 УПК. Во время допроса с правоохранителями фигурант расследования признал свою вину. Известно, что местного жителя направят на прохождение психолого-психиатрической экспертизы для оценки его здоровья.

В надзорном ведомстве планируют выяснить, выполняли ли должным образом свою работу сотрудники органов опеки и попечительства в отношении ребенка. Напомним, что опасный инцидент зафиксирован 12 сентября на территории Новокосина. Там мужчина, имеющий криминальное прошлое, вышел с ребенком на руках на балкон. ОЧевидцы рассказали, что злоумышленник кричал о том, что хочет убить малышку. В результате девочку спас сотрудник полиции, который перебрался на балкон с соседского. В помещении также находилась мать пострадавшей. В настоящее время сотрудники СК РФ ведут уголовное дело по статье за покушение на убийство.

Напомним, что ранее подозреваемый был лишен свободы за статью, связанную с угрозой жизни и нападением на правоохранителей, грабежи На протяжении пяти лет мужчина находился федеральном розыске за бегство от суда.

СК России завершил расследование по 80 делам о преступлениях ВСУ в Донбассе.

Фото и видео: Telegram / Столичный СК