На Партизана Германа сбили 16-летнего велосипедиста

Предположительно, юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В Красносельском районе в результате ДТП пострадал 16-летний велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около 20:40 на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа, 25-летний мужчина на BMW наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на 16-летнего велосипедиста. Предположительно, юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Молодой человек госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Также накануне в Стрельне 78-летний водитель сбил 17-летнего пешехода.

Фото: Piter.tv