  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Партизана Германа сбили 16-летнего велосипедиста
Сегодня, 9:39
146
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Партизана Германа сбили 16-летнего велосипедиста

0 0

Предположительно, юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

В Красносельском районе в результате ДТП пострадал 16-летний велосипедист. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Накануне около 20:40 на пересечении Петергофского шоссе и улицы Партизана Германа, 25-летний мужчина на BMW наехал в зоне регулируемого пешеходного перехода на 16-летнего велосипедиста. Предположительно, юноша пересекал проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.

Молодой человек госпитализирован в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Также накануне в Стрельне 78-летний водитель сбил 17-летнего пешехода.

Фото: Piter.tv

Теги: петергофское шоссе, улица партизана германа
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии