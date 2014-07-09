В Стрельне 78-летний водитель сбил 17-летнего пешехода

Девушка госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

В Петродворцовом районе произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Стрельне 13 октября около 16:20, 78-летний мужчина на автомобиле Nissan Note совершил наезд на переходившую в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 17-летнюю девушку.

Девушка госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Несколько дней назад в Ленобласти водитель Ford отправил в реанимацию пешехода с велосипедом.

Фото: Piter.tv