  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Стрельне 78-летний водитель сбил 17-летнего пешехода
Сегодня, 9:25
157
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Стрельне 78-летний водитель сбил 17-летнего пешехода

0 0

Девушка госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

В Петродворцовом районе произошло ДТП, в котором пострадала 17-летняя девушка. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В Стрельне 13 октября около 16:20, 78-летний мужчина на автомобиле Nissan Note совершил наезд на переходившую в зоне нерегулируемого пешеходного перехода 17-летнюю девушку.

Девушка госпитализирована в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Несколько дней назад в Ленобласти водитель Ford отправил в реанимацию пешехода с велосипедом.

Фото: Piter.tv

Теги: дтп с несовершеннолетними, стрельна
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии