В Петербурге сотрудники МЧС спасли с оторвавшей льдины девять рыбаков

Любители рыбалки вышли на лёд Большой Невы, несмотря на запрет.

В Петербурге спасатели вытащили с оторвавшейся льдины девять рыбаков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

Любители рыбалки вышли на лёд Большой Невы, несмотря на запрет. При этом, не учли тот момент, что этом в месте часто ходит ледоход, который и отрезал их от берега.

На помощь мужчинам пришли спасатели регионального поисково-спасательного отряда МЧС.

Выход на лёд в Петербурге запрещён с 16 ноября 2021 года по 15 апреля 2022 года. Ранее петербуржцам напомнили о штрафах за выход на лед.

Видео: Telegram / МЧС России