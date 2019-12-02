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В расселенном доме на набережной в Ломоносове нашли скелет человека
Сегодня, 9:45
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nastya960

В расселенном доме на набережной в Ломоносове нашли скелет человека

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О страшной находке в полицию сообщили местные жители.

В понедельник, 26 октября, в городе Ломоносов Петродворцового района нашли человеческий скелетированный труп. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Скелет неизвестного мужчины нашли в доме №2А по набережной Сидоровского канала. Жителей этого трехэтажного дома ранее расселили.

О страшной находке в полицию сообщили местные жители, тело направили в морг для установления причины смерти и личности умершего.

Ранее в коммуналке на 7-й Красноармейской нашли труп мужчины с гематомами.

Фото: Pixabay

Теги: ломоносов город, скелет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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