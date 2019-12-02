В расселенном доме на набережной в Ломоносове нашли скелет человека

О страшной находке в полицию сообщили местные жители.

В понедельник, 26 октября, в городе Ломоносов Петродворцового района нашли человеческий скелетированный труп. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Скелет неизвестного мужчины нашли в доме №2А по набережной Сидоровского канала. Жителей этого трехэтажного дома ранее расселили.

О страшной находке в полицию сообщили местные жители, тело направили в морг для установления причины смерти и личности умершего.

Ранее в коммуналке на 7-й Красноармейской нашли труп мужчины с гематомами.

Фото: Pixabay