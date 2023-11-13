Останки отправлены в морг.

В Ленинградской области нашли два скелета. Об этом стало известно Piter.tv.

Об обнаружении первого скелета стало известно около десяти утра 10 сентября. В лесном массиве в 7 км от ж/д станции "Кирилловское" местный житель наткнулся на останки. Прибывшие полицейские изъяли скелетированные останки человека. Пол и возраст погибшего установить не представляется возможным. Там же нашлись и фрагменты одежды. Всё отправлено в морг.

В этот же день в полицию Всеволожска поступило сообщение о том, что в лесополосе возле дома на Операторской улице лежат останки человека. В костях нашли паспорт на имя 34-летнего жителя Саратовской области. Мужчина с апреля считался без вести пропавшим.

Также ранее были обнаружены кости на берегу пруда в деревне Низино Ломоносовского района.

Фото: Piter.tv