Находка костяных орудий возрастом 1,5млн лет переворачивает представления о производстве орудий в Восточной Африке

Костные орудия возрастом 1,5 миллиона лет, созданные предками человека в Танзании, являются старейшими в своём роде.

Согласно новому исследованию, самым древним известным костным орудиям, изготовленным человеком, 1,5 миллиона лет. Это открытие позволяет предположить, что наши предки были намного умнее, чем считалось ранее. Орудия, сделанные из костей ног бегемотов и слонов, были обнаружены в Олдувайском ущелье в Танзании и на миллион лет старше любых ранее найденных орудий из обработанной кости.

Гоминиды, создавшие эти орудия, "знали, как внедрять технические инновации, адаптируя свои знания о работе с камнем для обработки костных останков. Это открытие указывает на "развитие когнитивных способностей и психических структур этих гоминидов. Игнасио де ла Торре, археолог-палеолит из Центра гуманитарных и социальных наук Испанского национального исследовательского совета

Исследователи изучили 27 фрагментов костей, которые были превращены в орудия с помощью процесса, используемого при изготовлении каменных орудий, который называется оббивкой. Этот метод предполагает использование более крупного камня для откалывания кусков от более мелкого камня, чтобы получить острый край. Хотя свидетельства использования каменных орудий в Восточной Африке относятся к периоду не менее 3,3 миллиона лет назад, было найдено лишь несколько костяных орудий, изготовленных таким же способом, вероятно, потому, что кость обычно со временем разрушается. Эти фрагменты кости, возможно, сохранились, потому что были быстро захоронены.

Но когда де ла Торре и его коллеги внимательно изучили более двух десятков фрагментов костей, они смогли показать, что удаление костных чешуек было вызвано не деятельностью хищников, а целенаправленной обработкой костей гоминидами. Они опубликовали свои выводы в среду (5 марта) в журнале Nature. Исследователи также смогли определить, из костей каких животных были сделаны орудия: восемь орудий были сделаны из костей слонов, шесть — из костей бегемотов, а два — из костей животных, похожих на коров. Поскольку большинство костей животных, не использовавшихся для изготовления орудий, принадлежали крупным копытным, это позволяет предположить, что кости слонов и бегемотов были специально отобраны из-за их свойств, необходимых для изготовления орудий, таких как длина и толщина.

Инструменты из слоновьих костей имеют длину от 8,6 до 15 дюймов (от 22 до 38 сантиметров), а инструменты из костей бегемотов немного короче — от 7 до 11,8 дюймов (от 18 до 30 см). Исследователи предположили, что они могли использоваться в качестве тяжёлых инструментов для обработки туш животных. Но неясно, представители какого вида гоминидов создали эти орудия — и Homo erectus, и Paranthropus boisei жили в Олдувайском ущелье 1,5 миллиона лет назад, задолго до появления современных людей.

Согласно результатам исследования, обнаружение орудий из оббитой кости на миллион лет раньше, чем ожидалось, имеет важное значение для нашего понимания эволюции человека. По-видимому, до того, как создавать крупные каменные орудия, такие как ручные топоры, ранние гоминиды отрабатывали свои навыки оббивки на костях — инновация, которая ранее не была замечена на археологических раскопках в Восточной Африке.

Мы были рады найти эти костяные орудия, относящиеся к столь раннему периоду. Это означает, что предки человека были способны переносить навыки с камня на кость — уровень сложного мышления, которого мы не наблюдали нигде в течение миллиона лет. Рената Питерс, соавтор исследования археолог из Университетского колледжа Лондона

Археологи обнаружили клад ювелирных изделий возрастом 2600 лет в Карнакском храме в Египте.

Фото: CSIC