Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков женщины в Ильжо

В Лужском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.
На территории частного дома в деревне Ильжо 28 февраля были обнаружены скелетированные останки, предположительно, 69-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).
Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей, а также всех обстоятельств произошедшего.
Слесарь подозревается в убийстве 60-летнего знакомого в квартире по Новоизмайловскому проспекту.
Видео: СК по Ленобласти
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