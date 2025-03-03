Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения скелетированных останков женщины в Ильжо

Предположительно, останки принадлежат 69-летней женщине.

В Лужском районе возбуждено уголовное дело по факту обнаружения останков человека. Об этом рассказали в СК по Ленинградской области.

На территории частного дома в деревне Ильжо 28 февраля были обнаружены скелетированные останки, предположительно, 69-летней женщины. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Следователями назначены необходимые судебные экспертизы, выполняются следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личности потерпевшей, а также всех обстоятельств произошедшего.

Слесарь подозревается в убийстве 60-летнего знакомого в квартире по Новоизмайловскому проспекту.

Видео: СК по Ленобласти