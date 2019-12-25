Слесарь подозревается в убийстве 60-летнего знакомого в квартире по Новоизмайловскому проспекту

Задержанный из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем даже не смог вспомнить обстоятельств того дня.

В Московском районе полиция задержала слесаря, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 28 февраля поступило сообщение от врача неотложной помощи о том, что в квартире дома 22 по Новоизмайловскому проспекту обнаружено тело мужчины в неестественной позе, при этом вокруг много крови.

Прибывшими полицейскими обнаружено тело 60-летнего жильца квартиры с ранением в области шеи и ссадинами лица. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

У дома 37 корпус 2 по Варшавской улице 2 марта сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 51-летний слесарь. Задержанный из-за чрезмерного злоупотребления алкоголем даже не смог вспомнить обстоятельств того дня.

Также на улице Буденного полиция задержала подозреваемого в убийстве из-за ревности.

Фото: Piter.tv