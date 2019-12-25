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В коммуналке на 7-й Красноармейской нашли труп мужчины с гематомами
Сегодня, 8:54
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nastya960

В коммуналке на 7-й Красноармейской нашли труп мужчины с гематомами

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На данный момент предстоит выяснить, что стало причиной его смерти.

Утром 22 октября в полицию позвонила женщина и сообщила о смерти соседа по коммунальной квартире на 7-ой Красноармейской улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В комнате полицейские нашли тело 61-летнего мужчины с множественными гематомами на теле. На данный момент предстоит выяснить, что стало причиной его смерти.

С места получены биоматериалы, труп направлен в морг.

Ранее в квартире на улице Бутлерова нашли скелет 83-летнего мужчины.

Фото: Piter.TV

Теги: коммунальная квартира, тело, труп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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