В коммуналке на 7-й Красноармейской нашли труп мужчины с гематомами

На данный момент предстоит выяснить, что стало причиной его смерти.

Утром 22 октября в полицию позвонила женщина и сообщила о смерти соседа по коммунальной квартире на 7-ой Красноармейской улице. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В комнате полицейские нашли тело 61-летнего мужчины с множественными гематомами на теле. На данный момент предстоит выяснить, что стало причиной его смерти.

С места получены биоматериалы, труп направлен в морг.

Ранее в квартире на улице Бутлерова нашли скелет 83-летнего мужчины.

Фото: Piter.TV