В квартире на улице Бутлерова нашли скелет 83-летнего мужчины

Труп лежал на полу жилого помещения.

В среду, 21 октября, в полицию Калининского района Петербурга обратился участковый. Он рассказал об обнаружении скелета мужчины при вскрытии двухкомнатной квартиры на улице Бутлерова. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Тело лежало на полу жилого помещения. Ориентировочный возраст умершего – 83 года. Никаких других данных о трупе нет. О находке сообщили в Следственный комитет.

Ранее мы писали, что в Петербурге спасли пожилую женщину, "замурованную" в квартире из-за травмы ноги.

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