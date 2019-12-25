В Петербурге спасли пожилую женщину, "замурованную" в квартире из-за травмы ноги

Спасателям пришлось взломать дверь, чтобы помочь обездвиженной пенсионерке.

В ночь на 21 октября в Петербурге спасли 85-летнюю женщину, которая попала в беду. Пенсионерка сломала ногу и оказалась "замурованной" в собственной квартире. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в квартире на Рыбацком проспекте. Женщина проснулась, встала с кровати и, не удержав равновесие, упала с высоты собственного роста. В результате пенсионерка сильно повредила ногу и не могла доползти даже до двери. Однако она смогла позвонить в скорую помощь.

Прибывшие на вызов медики не смогли самостоятельно попасть в квартиру. На помощь пришли спасатели, которые взломали дверь.

Под утро пенсионерку доставили в НИИ скорой помощи, где у нее диагностировали закрытый перелом шейки левого бедра, ушиб левого локтевого сустава, ссадину и гематому левой кисти. В состоянии средней степени тяжести ее поместили в приемный покой.

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Фото: Piter.TV