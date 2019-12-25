Студента колледжа задержали на улице Пограничника Гарькавого с аэрозольным пистолетом и ножом

В отношении нарушителя составили протокол за мелкое хулиганство.

Неизвестный совершил кражу из магазина и устроил стрельбу из пистолета на Петергофском шоссе. Такое сообщение накануне , 21 октября, поступило в полицию, рассказала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Прибывший наряд ГИБДД задержал у дома №16, корпус 3 по улице Пограничника Гарькавого 18-летнего студента колледжа. Он проживает в одном из домов на Красносельском шоссе.

У молодого человека изъяли аэрозольный пистолет и складной нож. В его отношении составили административный протокол по статье "Мелкое хулиганство". По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на проспекте Художников неизвестный вырвал из рук учительницы сумку.

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