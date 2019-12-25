На набережной реки Мойки до конца января 2021 года ограничат движение

Работы будут идти на нечетной стороне.

Государственная административно-техническая инспекция сообщила о новых ограничениях движения транспорта, которые ждут водителей с 29 и 30 ноября.

С 29 ноября стартует реконструкция тоннельного канализационного коллектора на набережной реки Мойки. Движение будут ограничивать поэтапно. С 29 ноября по 9 января 2021-го года ― по нечетной стороне у Большого Конюшенного моста. С 20 декабря по 30 января ― у дома №18 по набережной реки Мойки. С 10 по 30 января ― у дома №6-8 по Дворцовой площади.

Работы будет вести "Водоканал Санкт-Петербурга".

Кроме того, на месяц, с 30 ноября по 30 декабря, в связи с прокладкой канализации ограничат движение:

на перекрестке улицы Профессора Попова и улицы Даля с закрытием сквозного проезда по улице Профессора Попова и улице Даля;

по улице Даля от Песочной набережной до улицы Профессора Попова;

по Барочной улице от улицы Профессора Попова до Песочной набережной;

Проезд транспорта по улице Профессора Попова от улицы Грота до улицы Даля будет закрыт.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что "День Эрмитажа-2020" ограничит движение транспорта.

Фото: Piter.TV