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На массовом шествии в Финляндии сожгли российский флаг
Сегодня, 16:18
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На массовом шествии в Финляндии сожгли российский флаг

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Финские власти получили от российских политиков обращение, в котором представители Москвы попросили принять меры по факту случившегося. 

В Хельсинки 6 декабря, когда отмечали День независимости Финляндии, участники шествия сожгли российский флаг. В МИД РФ потребовали привлечь виновных к ответственности. Случай назвали вопиющим. 

Финляндскую сторону по линии МИД предупредили, что в России подобные действия рассматриваются как недопустимый акт надругательства над государственным символом страны. Финские власти получили от российских политиков обращение, в котором представители Москвы попросили принять меры по факту случившегося. 

Российская сторона считает, что власти Финляндии должны сделать все возможное, чтобы впредь таких экстремистских выходок не было.

Ранее на Piter.tv: глава МИД Финляндии обвинил Россию в ядерных угрозах.

Фото: Pxhere

Теги: в хельсинки сожгли российский флаг, день независимости финляндии, финляндия
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Новости России,

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