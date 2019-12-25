На Маршала Тухачевского прорвало трубу с кипятком

Сейчас специалисты ведут работы по устранению нарушения. Они заменят ненадежный участок трубопровода.

Сегодня днем, 10 декабря, на улице Маршала Тухачевского около дома № 37 прорвало трубу. Двор залило кипятком. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-секретаря Красногвардейского района.

Авария никак не отразилась на подаче горячей воды и отоплении жилых домов. По словам сотрудников администрации района, у жителей дома тепло.

Сейчас специалисты ведут работы по устранению нарушения. Они заменят ненадежный участок трубопровода.

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Специалисты напомнили, что в случае парения или вытекания горячей воды на улице следует немедленно покинуть место происшествия и обратиться в аварийную службу.

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Фото: Телеграм / Пресс-сек Красногвардейского