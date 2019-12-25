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На Маршала Тухачевского прорвало трубу с кипятком
Сегодня, 16:33
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На Маршала Тухачевского прорвало трубу с кипятком

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Сейчас специалисты ведут работы по устранению нарушения. Они заменят ненадежный участок трубопровода. 

Сегодня днем, 10 декабря, на  улице Маршала Тухачевского около дома № 37 прорвало трубу. Двор залило кипятком. Об этом сообщили в telegram-канале пресс-секретаря Красногвардейского района.

Авария никак не отразилась на подаче горячей воды  и отоплении жилых домов. По словам сотрудников администрации района, у жителей дома тепло. 

Сейчас специалисты ведут работы по устранению нарушения. Они заменят ненадежный участок трубопровода. 

Ответственность предприятия застрахована. Весь реальный ущерб будет возмещён.

"Теплосети"

Специалисты напомнили, что в случае парения или вытекания горячей воды на улице следует немедленно покинуть место происшествия и обратиться в аварийную службу.

Ранее на Piter.tv: трансляция с участием Беглова прервалась на теме зимней уборки улиц Петербурга.

Фото: Телеграм / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: коммунальная авария, прорвало трубу, теплосети
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Происшествия,

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