На Ленской 8-летняя девочка отравилась дихлофосом

Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девочка отравилась дихлофосом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 15 апреля поступила телефонограмма из ДГБ №5. Медики 15 апреля из квартиры дома по Ленской улице с острым ингаляционным отравлением дихлофосом в тяжелом состоянии госпитализировали 8-летнюю А.

Девочка сама распылила средство в доме. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Также накануне восьмиклассница из Колпино впала в алкогольную кому.

Фото: Piter.tv