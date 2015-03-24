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На Ленской 8-летняя девочка отравилась дихлофосом
Сегодня, 9:17
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nastya960

На Ленской 8-летняя девочка отравилась дихлофосом

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Ребенок находится в тяжелом состоянии.

В Петербурге девочка отравилась дихлофосом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию 15 апреля поступила телефонограмма из ДГБ №5. Медики 15 апреля из квартиры дома по Ленской улице с острым ингаляционным отравлением дихлофосом в тяжелом состоянии госпитализировали 8-летнюю А.

Девочка сама распылила средство в доме. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.

Также накануне восьмиклассница из Колпино впала в алкогольную кому.

Фото: Piter.tv

Теги: дихлофос, отравление
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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