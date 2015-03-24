На Ленской 8-летняя девочка отравилась дихлофосом

В Петербурге девочка отравилась дихлофосом. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.
В полицию 15 апреля поступила телефонограмма из ДГБ №5. Медики 15 апреля из квартиры дома по Ленской улице с острым ингаляционным отравлением дихлофосом в тяжелом состоянии госпитализировали 8-летнюю А.
Девочка сама распылила средство в доме. Семья полная, на профилактическом учете не состоит.
Также накануне восьмиклассница из Колпино впала в алкогольную кому.
Фото: Piter.tv
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