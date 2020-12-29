В Северной столице на катке "Новая Голландия" завелись мошенники. Об этом сообщается на официальной странице общественного пространства в социальной сети "ВКонтакте".
Известно, что мошенники покупают в больших количествах билеты на ледовый каток, а затем перепродают их доверчивым горожанам и туристам по завышенной цене.
В итоге организаторы пространства решили сократить сроки онлайн-продаж. Билеты на текущий день по-прежнему можно купить в кассах катка.
Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе готовят более десяти бесплатных катков.
Фото: Новая Голландия/вк
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