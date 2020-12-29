Аферисты в больших количествах скупали билеты на каток.

В Северной столице на катке "Новая Голландия" завелись мошенники. Об этом сообщается на официальной странице общественного пространства в социальной сети "ВКонтакте".

Известно, что мошенники покупают в больших количествах билеты на ледовый каток, а затем перепродают их доверчивым горожанам и туристам по завышенной цене.

В итоге организаторы пространства решили сократить сроки онлайн-продаж. Билеты на текущий день по-прежнему можно купить в кассах катка.

Ранее мы сообщали о том, что в Приморском районе готовят более десяти бесплатных катков.

Фото: Новая Голландия/вк