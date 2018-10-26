Адвокат рассказала, на что надеется Полина Лурье в деле по спорной квартире Долиной

Покупательница квартиры певицы ждёт вердикта Верховного суда.

Верховный суд России 16 декабря рассмотрит жалобу Полины Лурье, оспаривающую решение нижестоящих инстанций об аннулировании сделки купли-продажи квартиры певицы Ларисы Долиной. Покупательница надеется, что суд признает сделку законной, сообщила её адвокат Светлана Свириденко в беседе с РИА Новости.

Полина ждет рассмотрения жалобы в Верховном суде, ибо эта квартира по справедливости должна стать домом для нее и ее детей. Светлана Свириденко, адвокат Полины Лурье

Ранее Долина предложила Лурье мировое соглашение с возвратом 112 миллионов рублей в рассрочку на три года, но в итоге в эфире Первого канала заявила о готовности вернуть всю сумму сразу. Напомним, что летом 2024 года Долина заявила, что стала жертвой аферистов, которые за четыре месяца уговорили её продать жильё в центре Москвы и перевести вырученные средства на "безопасные счета". Общий ущерб составил не менее 317 миллионов рублей. В ноябре 2025 года Балашихинский суд приговорил четырёх фигурантов этого дела к реальным срокам заключения.

Параллельно певица оспорила сделку с квартирой. Хамовнический суд, Мосгорсуд и Второй кассационный суд встали на её сторону, восстановив право собственности. В результате Лурье, купившая жильё у мошенников, лишилась и денег, и квартиры, а также была вынуждена заплатить налог на имущество как формальный владелец. Теперь окончательное решение по спорной сделке должен вынести Верховный суд.

