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На Красносельском шоссе перед КАД утром сгорел автомобиль Volvo

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В результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня утром, 18 декабря, на Красносельском шоссе вспыхнула иномарка Volvo. Возгорание произошло перед въездом на КАД. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 9:13 утра. Огонь отправились тушить пять сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. 

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха.

Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: вольво горит, кад, красносельское шоссе, мчс
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emovnes
Сегодня 13:37

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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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