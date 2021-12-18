На Красносельском шоссе перед КАД утром сгорел автомобиль Volvo

Сегодня утром, 18 декабря, на Красносельском шоссе вспыхнула иномарка Volvo. Возгорание произошло перед въездом на КАД. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".
Инцидент произошел около 9:13 утра. Огонь отправились тушить пять сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал.
На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности выясняются.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха.
Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
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Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.