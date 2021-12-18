На Красносельском шоссе перед КАД утром сгорел автомобиль Volvo

В результате инцидента никто не пострадал.

Сегодня утром, 18 декабря, на Красносельском шоссе вспыхнула иномарка Volvo. Возгорание произошло перед въездом на КАД. Об этом сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Инцидент произошел около 9:13 утра. Огонь отправились тушить пять сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал.

На данный момент устанавливается причина возгорания. Подробности выясняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на "Северной верфи" после пожара взяли пробы воздуха.

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