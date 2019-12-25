На КАД насмерть сбили 26-летнего пешехода

На 17 км КАД под колесами легковушки погиб молодой человек. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.
Ночью 24 октября 30-летний водитель Volkswagen Polo, двигаясь от Парашютной улицы в сторону Выборгского шоссе вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на 26-летнего молодого человека. Пострадавший скончался на месте от полученных травм.
Водитель за 2021 год к административной ответственности за нарушения ПДД привлекался 1 раз (превышение скорости на 21-40 км/час).
Также правоохранители начали проверку после смертельного ДТП на Пулковском шоссе.
Фото: Piter.tv
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