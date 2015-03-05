Скорость движения на КАД временно ограничили до 70 км/час

Дороги обрабатывают солью и песком.

Скоростной режим на КАД ограничили до 70 км/час из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад" 13 декабря.

По прогнозу синоптиков в Петербурге и пригородах ожидается небольшой снег и мокрый снег, температура поднимется до -1...+1 градуса.

В минувшие сутки трассу А-118 чистили 79 единиц различной спецтехники, а также 104 сотрудника подрядной организации. Для обработки израсходовали 610 тонн соли. В Ленобласти для федеральных дорог использовали 1360 тонн соли, 8,5 тонн песка и 1085 кубометров пескосоляной смеси.

Водителей быть просят быть внимательными на дороге и избегать резких маневров.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в тоннеле дамбы с 13 по 16 декабря введут ограничения для автомобилистов.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"