В тоннеле дамбы с 13 по 16 декабря введут ограничения для автомобилистов

Для ввода и вывода техники могут временно остановить движение автомобильного потока перед въездом в туннель.

Из-за проведения ремонтных работ с понедельника до четверга в тоннеле дамбы введут ограничения для автомобилистов. Об этом сообщили в пресс-службе ФКП "Дирекция КЗС" по городу.

Несколько полос по внешнему кольцу Финской стороны перекроют 13 и 14 декабря. С 15 по 16 декабря водители не смогут проехать по внутреннему кольцу Невской стороны.

Для ввода и вывода подъемной техники периодически будут останавливать движение перед въездом в дамбу на 7-10 минут. Водителей просят обращать внимание на дорожные знаки и информационное табло.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Приморском районе автомобиль врезался в троллейбус и отлетел в столб.

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