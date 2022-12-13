У 18-летнего петербуржца под угрозой ножа отобрали AirPods, часы и 200 рублей

Он с 24 мая находится в больнице с множественными гематомами и ушибами.

В Выборгском районе Петербурга неизвестный под угрозой ножа отобрал у 18-летнего петербуржца AirPods, часы и 200 рублей. Подробности стали известны Piter.tv

Из городской больницы ещё 25 мая поступила телефонограмма о том, что из квартиры по проспекту Художников был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, множественными гематомами и ушибами 18-летний А.

Пострадавший 29 мая обратился в полицию с заявлением. Он сообщил, что 24 мая около восьми утра у дома 5 корпус 2 по улице Эриванской, неизвестный, под угрозой ножа, применив физическую силу, отобрал у него наушники AirPods, часы и 200 рублей. Ущерб составил 18 200 рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Петербурге полицейские задержали мужчину, напавшего на таксиста.

Фото: Piter.tv