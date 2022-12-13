В Петербурге полицейские задержали мужчину, напавшего на таксиста

Неизвестный, угрожая ножом, напал на таксиста и, угнал его автомобиль Hyundai Solaris. Позднее он его разбил.

В Петербурге полицейские задержали иностранца, напавшего на таксиста в Калининском районе. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 23 мая обратился 30-летний таксист, сообщивший о том, что подвергся нападению на автозаправке у дома 42 по проспекту Руставели. Неизвестный, угрожая ножом, напал на таксиста и, угнал его автомобиль Hyundai Solaris.

Спустя час наряд ГИБДД обнаружил в Пискаревском парке угнанный разбитый автомобиль. В 19:45 на территории этого же парка был задержан 34-летний подозреваемый, гражданин иностранного государства. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ (разбой).

Ранее полиция задержала разбойника-неудачника, который требовал деньги из кассы в кафе на Разъезжей.

Фото и видео: МВД